Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Molto contento della prima fila, avevo tanta pressione dopo il giro cancellato in Q3”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Maxsfodera una prestazione di alto profilo e chiude in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio del Messico 2024, quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula. Il fenomeno olandeseRed Bull, reduce da un terribile venerdì in cui ha potuto completare solamente pochi giri per problemi di affidabilità alla power-unit, è salito di colpi proprio quando più conta ottenendo un risultato fondamentale in vistagara. Il leader del campionato si è inserito a due decimi dalla pole positionFerrari di Carlos Sainz, precedendo però il suo primo inseguitore in classifica generale Lando Norris e l’altra Rossa di Charles Leclerc. Unamaturata all’ultimo time-attacksessione,essersi visto cancellare il primodel Q3 per track limits in curva 2. “moltail primoin Q3.