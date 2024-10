F1, GP Messico: è subito safety car, Tsunoda e Albon in barriera (Di domenica 27 ottobre 2024) La gara del Gran Premio del Messico vede subito la classifica congelata, con la safety Car che fa il proprio ingresso in pista. Allo spegnimento dei semafori, Alex Albon e Yuki Tsunoda entrano in contatto, con entrambe le vetture che finiscono in barriera. Il nipponico, vittima della situazione, termina contro le protezioni di curva 1. Anche il thailandese della Williams si ferma pochi metri prima. Tra i due, incidente di gara. F1, GP Messico: è subito safety car, Tsunoda e Albon in barriera SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La gara del Gran Premio delvedela classifica congelata, con laCar che fa il proprio ingresso in pista. Allo spegnimento dei semafori, Alexe Yukientrano in contatto, con entrambe le vetture che finiscono in. Il nipponico, vittima della situazione, termina contro le protezioni di curva 1. Anche il thailandese della Williams si ferma pochi metri prima. Tra i due, incidente di gara. F1, GP: ècar,inSportFace.

