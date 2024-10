Dramma Pogacar, cuginetta portata via dalla madre e scomparsa da 3 anni: l'incubo della setta religiosa (Di domenica 27 ottobre 2024) La piccola Julija Pogacar, tuttora ricercata dall'Interpol, sarebbe finita in un gruppo di fanatici guidati dalla guru Lara Praner Ilgiornale.it - Dramma Pogacar, cuginetta portata via dalla madre e scomparsa da 3 anni: l'incubo della setta religiosa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La piccola Julija, tuttora ricercata dall'Interpol, sarebbe finita in un gruppo di fanatici guidatiguru Lara Praner

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dramma Pogacar, cuginetta portata via dalla madre e scomparsa da 3 anni: l'incubo della setta religiosa - La piccola Julija Pogacar, tuttora ricercata dall'Interpol, sarebbe finita in un gruppo di fanatici guidati dalla guru Lara Praner ... (msn.com)

Dramma per il campione di ciclismo: la cuginetta di Pogacar è in una setta: "Portata via dalla mamma tre anni fa" - Vive un dramma familiare da tre anni il campione di ciclismo Tadej Pogacar, una brutta vicenda che interessa da vicino il cugino del 26enne sloveno e della quale il ciclista non ha mai parlato pubblic ... (msn.com)

Pogacar e il dolore profondo che nessuno conosce: la scomparsa della sua cuginetta, rapita 3 anni fa - La piccola Julija, oggi tredicenne, è scomparsa il 3 novembre 2021, rapita da sua mamma, adepta di una setta religiosa ... (msn.com)

Pogacar e il dramma sconosciuto: la cugina di 13 anni scomparsa tre anni fa - Peter Pogacar, cugino di primo grado di Tadej, dominatore assoluto del ciclismo mondiale. A dispetto dei disperati appelli anche di Tadej sui suoi canali social e di tre anni di ricerche da parte dell ... (corriere.it)