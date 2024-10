Iltempo.it - Dossier, Meloni: "Attaccano Arianna per colpire me ma non ha scheletri"

(Di domenica 27 ottobre 2024) In Italia aumentano gli spioni e guardare dal buco della serratura è diventata un'attività diffusa. Soprattutto ai danni dell'attuale governo. "Quando è uscita questa notizia", cheera la più spiata dal bancario di Bari, "mia sorella mi ha mandato la foto dell'estratto del suo conto in banca. C'erano 2.100 euro. Mi ha scritto: 'Se me l'avessero chiesto, lo avrei detto io quanto avevo sul conto', con la faccina che ride. Credo che si accaniscano superché non ha le tutele che posso avere io, malei è comeme. Purtroppo per loro, hanno a che fare con un'altra persona che non hanell'armadio". Lo ha detto la premier, Giorgia, in un passaggio del nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre 'Hitler e Mussolini.