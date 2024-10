Di Francesco: «In superiorità numerica si poteva fare di più, siamo stati frettolosi» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Esuebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Monza in trasferta Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Monza-Venezia. Di seguito le sue parole. PARTITA – «In superiorità numerica potevano essere più pericolosi e su questa cosa qui chiedevo anche una Calcionews24.com - Di Francesco: «In superiorità numerica si poteva fare di più, siamo stati frettolosi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Esuebio Di, tecnico del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Monza in trasferta Eusebio Diha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Monza-Venezia. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Inno essere più pericolosi e su questa cosa qui chiedevo anche una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Francesco: «In superiorità numerica si poteva fare di più, siamo stati frettolosi» - Le parole di Esuebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Monza in trasferta Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Mon ... (calcionews24.com)

Venezia, Di Francesco: “In superiorità numerica dovevamo fare meglio; Per salvarsi serve di più” - Due volte avanti e due volte raggiunto il Venezia di Di Francesco dal Monza di Nesta. Il tecnico dei lagunari è contento a metà. (derbyderbyderby.it)

Monza-Venezia 2-2, botta e risposta nel primo tempo - Gli ospiti provano a scappare prima con Ellertsson e poi con Svoboda, ma i brianzoli replicano con Kyriakopoulos e Djuric. Nella ripresa succede poco, a parte il doppio giallo nel finale a Bondo ... (msn.com)

Il Venezia spreca due volte il vantaggio: 2-2 in casa del Monza, che finisce in 10 - Succede tutto nel primo tempo tra Monza e Venezia, che si dividono la posta in palio nel nono turno di Serie A. Gli ospiti vanno avanti ... (msn.com)