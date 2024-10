Lanazione.it - Derattizzazione fatta. Domani riapre l’asilo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Riaprirànido di Montalcino che, era rimasto chiuso alcuni giorni per consentire un’operazione die sanificazione della struttura a causa del ritrovamento di alcune tracce di escrementi di topi muridi (i topi campagnoli) in una stanza. Le attività furono immediatamente sospese con un’ordinanza del sindaco Silvio Franceschelli che subito affidò ad una ditta specializzata l’incarico di ripristinare con la massima urgenza le condizioni necessarie per una pronta riapertura in sicurezza. Il lavoro della ditta si è concluso nei tempi previsti e dopo una serie di attente valutazioni è arrivato il momento di riaprire il nido ai suoi piccoli utenti.