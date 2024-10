Conte replica a Grillo: “Non esiste che si arroghi il diritto di decretare l’estinzione del M5s. Siamo una comunità lontana da logiche padronali” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Grillo vuole l’estinzione del M5s? Un padre dà la vita, non la morte. Non esiste che si arroghi con prepotenza il diritto di decretare l’estinzione del Movimento, che oggi è la comunità degli iscritti lontana da logiche padronali”. Così Giuseppe Conte, in tour elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna e Umbria, commenta le parole espresse ieri da Beppe Grillo in un video. L'articolo Conte replica a Grillo: “Non esiste che si arroghi il diritto di decretare l’estinzione del M5s. Siamo una comunità lontana da logiche padronali” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Conte replica a Grillo: “Non esiste che si arroghi il diritto di decretare l’estinzione del M5s. Siamo una comunità lontana da logiche padronali” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “vuoledel M5s? Un padre dà la vita, non la morte. Nonche sicon prepotenza ildidel Movimento, che oggi è ladegli iscrittida”. Così Giuseppe, in tour elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna e Umbria, commenta le parole espresse ieri da Beppein un video. L'articolo: “Nonche siildidel M5s.unada” proviene da Il Fatto Quotidiano.

