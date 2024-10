Consiglio comunale: riqualificazione di Sant'Ermete e nuovo regolamento per l'emergenza abitativa i temi della seduta (Di domenica 27 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre, con inizio dalle 14.30 fino a conclusione dei lavori, si terrà la nuova seduta del Consiglio comunale. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione. In particolare i consiglieri comunali saranno chiamati ad esprimere il loro voto, su proposta dell'amministrazione Pisatoday.it - Consiglio comunale: riqualificazione di Sant'Ermete e nuovo regolamento per l'emergenza abitativa i temi della seduta Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre, con inizio dalle 14.30 fino a conclusione dei lavori, si terrà la nuovadel. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione. In particolare i consiglieri comunali saranno chiamati ad esprimere il loro voto, su proposta dell'amministrazione

