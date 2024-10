Ilrestodelcarlino.it - Consiglio caos, i latiniani pronti a disertare

(Di domenica 27 ottobre 2024) La ritrovata unione non è nemmeno all’orizzonte e si preannuncia una giornata fosca domani per la tenuta della maggioranza. Sindaco e consiglieri torneranno incomunale per votare principalmente la variazione di bilancio per i danni di somma urgenza per l’alluvione, che non è stata scorporata dagli altri atti di indirizzo politico, come chiesto sia dalla minoranza unita che, in riunione privata, dalle Liste civiche latiniane. Non solo è certo ormai che queste ultime, deluse, voteranno contro ma pare proprio che non si presenteranno e se anche il centrosinistra all’opposizione deciderà, come detto, "di non fare da stampella a una maggioranza che non ha i numeri", il civico consesso non potrà partire. Una situazione talmente complicata che l’amministrazione comunale avrebbe tentato di convincere almeno un consigliere dell’opposizione ad appoggiare il voto sul bilancio.