Calcio, tanti gol e spettacolo: Monza-Venezia 2-2 (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (askanews) – Bella gara all’U-Power Stadium di Monza. Il Venezia va due volte in vantaggio ma si fa recuperare in entrambe le occasioni dal Monza. Parte forte la squadra di Di Francesco che trova la rete del vantaggio con Ellertsson servito da Oristanio. Il Monza reagisce e trova l’1-1 con Kyriakopoulos. Prima del break Svoboda fa 2-1 di testa ma Djuric risponde immediatamente con la rete del 2-2. Nella ripresa poche chance e tanto agonismo. Espulso Bondo. Un punto per parte. L'articolo Calcio, tanti gol e spettacolo: Monza-Venezia 2-2 proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (askanews) – Bella gara all’U-Power Stadium di. Ilva due volte in vantaggio ma si fa recuperare in entrambe le occasioni dal. Parte forte la squadra di Di Francesco che trova la rete del vantaggio con Ellertsson servito da Oristanio. Ilreagisce e trova l’1-1 con Kyriakopoulos. Prima del break Svoboda fa 2-1 di testa ma Djuric risponde immediatamente con la rete del 2-2. Nella ripresa poche chance e tanto agonismo. Espulso Bondo. Un punto per parte. L'articologol e2-2 proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio, tanti gol e spettacolo: Monza-Venezia 2-2 - 1 minuto per la lettura Roma, 27 ott. (askanews) – Bella gara all’U-Power Stadium di Monza. Il Venezia va due volte in vantaggio ma si fa recuperare in entrambe le occasioni dal Monza. Parte forte la ... (quotidianodelsud.it)

L’Atalanta travolge il Verona: show di gol e spettacolo al Gewiss Stadium - L'Atalanta domina il Verona con una prestazione straordinaria. Poker di Lookman e Retegui, Gasperini festeggia le 400 panchine in nerazzurro ... (lifestyleblog.it)

Calcio, il Venezia torna da Monza con un punto - Gara combattutissima all'U-Power Stadium, dove Monza e Venezia se le sono suonate senza esclusione di colpi. Monza-Venezia 2-2, la cronaca del primo tempo La partenza del Venezia è subito bruciante. D ... (informazione.it)

Qualificazioni mondiali, Argentina-Bolivia 6-0: tripletta di Messi, in gol anche Lautaro - L’Albiceleste di Scaloni è sempre uno spettacolo. In una notte in cui i gol non sono di certo mancati, i campioni del mondo in carica hanno travolto la Bolivia facendo segnare la vittoria più ampia de ... (sport.sky.it)