Architecton | recensione del documentario di Victor Kossakovsky – #RoFF19

(Di domenica 27 ottobre 2024)deldiC’è un forte contrasto in. Il nuovodi, presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Best Of 2024, tesse la fila del suo racconto partendo ancora una volta dal pianeta. In Vivan Las Antipodas! ci ha portato a esplorare luoghi della Terra agli antipodi, in Aquarela ci ha mostrato la bellezza e la potenza dell’acqua, e ora, con, ci fa immergere nell’architettura del mondo, contrapponendo le meraviglie naturali del passato alle creazioni moderne, dove l’uomo ha abusato talmente tanto della natura fino a generare dei danni.