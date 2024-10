Al via alle elezioni in Liguria: seggi aperti, si vota mentre incombe l’allerta arancione su quasi tutta la regione (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi in Liguria, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione del presidente della regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. Si vota un anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall’inchiesta giudiziaria. Sono nove i candidati alla presidenza. Tra i principali schieramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci guida la coalizione di centrodestra, mentre il parlamentare Andrea Orlando quella di centrosinistra. Ma in gran parte del territorio è allerta arancione. Continuano le ricerche dell’uomo trascinato via dalla corrente del Rio Lissolo nel pomeriggio di ieri sulle alture di Arenzano nel genovese. L’uomo si trovava sulla strada nei pressi della sua auto quando è stato travolto dall’onda di piena di un piccolo rivo gonfiato dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi in, d23 e domani d15, siper l’elezione del presidente dellae dei trenta componenti del consiglio regionale. Siun anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall’inchiesta giudiziaria. Sono nove i candidati alla presidenza. Tra i principali schieramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci guida la coalizione di centrodestra,il parlamentare Andrea Orlando quella di centrosinistra. Ma in gran parte del territorio èrta. Continuano le ricerche dell’uomo trascinato via dalla corrente del Rio Lissolo nel pomeriggio di ieri sulle alture di Arenzano nel genovese. L’uomo si trovava sulla strada nei pressi della sua auto quando è stato travolto dall’onda di piena di un piccolo rivo gonfiato dpiogge incessanti degli ultimi giorni.

