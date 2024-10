Aggressione coltellata a Napoli: 36enne ferito in una paninoteca, carabinieri avviano le indagini (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, Napoli è stata scossa da un episodio di violenza che ha visto coinvolto un uomo di 36 anni, ricoverato presso l’ospedale CTO in seguito a un’Aggressione avvenuta in corso Secondigliano. I carabinieri della stazione di Capodimonte si sono attivati prontamente per raccogliere informazioni e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’azione improvvisa di alcuni sconosciuti ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Il preoccupante episodio in corso Secondigliano La violenza è esplosa intorno alla tarda mattinata, quando la vittima, mentre trascorreva del tempo con un amico nei pressi di una paninoteca, è stata avvicinata da un gruppo di sconosciuti. Gaeta.it - Aggressione coltellata a Napoli: 36enne ferito in una paninoteca, carabinieri avviano le indagini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina,è stata scossa da un episodio di violenza che ha visto coinvolto un uomo di 36 anni, ricoverato presso l’ospedale CTO in seguito a un’avvenuta in corso Secondigliano. Idella stazione di Capodimonte si sono attivati prontamente per raccogliere informazioni e avviare lenecessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’azione improvvisa di alcuni sconosciuti ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Il preoccupante episodio in corso Secondigliano La violenza è esplosa intorno alla tarda mattinata, quando la vittima, mentre trascorreva del tempo con un amico nei pressi di una, è stata avvicinata da un gruppo di sconosciuti.

