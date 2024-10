Zonawrestling.net - AEW: Ricochet respinge l’offerta di MVP, non è interessato a lavorare con lui

MVP, da quando è sbarcato in AEW, sta provando a formare una stable dominante. Per ora al suo fianco c'è il solo Shelton Benjamin, ma il suo biglietto da visita sta girando per lo spogliatoio della Compagnia. Inizialmente il suo primo obiettivo è stato l'ex World Champion "Swerve" Strickland, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Nel corso dell'ultimo episodio di Dynamite, MVP ha dato il suo bigliettino a Ricochet il quale ha chiarito la situazione ieri notte a Collision. Ieri notte a Collision, Ricochet ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni dopo che MVP, nell'ultimo episodio di Dynamite, gli ha dato il suo bigliettino da visita. Ricochet ha chiarito di non voler avere nulla a che fare con MVP, declinando di fatto la sua offerta.