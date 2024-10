Liberoquotidiano.it - 49esima edizione del 'Val di Comino', tra premiati Giorgia Sodaro dell'Adnkronos

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. () - Al Teatro Comunale d'Alvito il 49esimo premio letterario “Val di”. Fondato nel lontano 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, il premio, considerato tra i più? importanti riconoscimenti letterari italiani, taglia quest'anno il traguardoe quarantanove edizioni. Al Teatro, organizzato di tutto punto dal Centro Studi “Val di” e dall'amministrazione comunale di Alvito, si rinnova oggi la kermesse. “Il prestigio di un riconoscimento letterario – sottolinea il fondatore Gerardo Vacana – è tutto nella scelta dei, ma non solo. Sono passati da qui i più grandi scrittori italiani, tutti in qualche modo rimasti legati al territorio ed all'iniziative del Centro Studi. Un evento legato come pochi alla Val die alla Ciociaria, nato proprio allo scopo di promuoverla e salvaguardarne la bellezza”.