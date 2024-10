Lanazione.it - Weekend Sedano days. Poi Terra di Prato e gli altri mercati

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sapori tipici dell’autunno, come castagne e olio nuovo oggi fra i banchidiin piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13. Circa 40 aziende agricole del territorio e dintorni con ortaggi, frutta, formaggi, carni e salumi, pane, olio, miele, confetture e articoli di abbigliamento realizzati con filati di alpaca. In programma anche un laboratorio su come si produce la birra. E a proposito di tradizioni e sapori del territorio da ricordare l’appuntamento di oggi e domani con ialla pratese, la kermesse ideata da Renzo Bellandi (ristorante Megabono) alla sua terza edizione: da ATipico in via Cairoli si potranno degustare le diverse versioni del(da quelle degli chef, a quelle casalinghe, fino alle varianti dolci) in orario 10-12 e 15-18,in Saletta Valentini la mostra fotografica a cura di Claudio Martini in orario 10-12 e 15-18, ingresso gratuito.