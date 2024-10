VIS Pesaro - Carpi 4-0 | Sprofondo biancorosso, il Carpi dura un quarto d'ora (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora una sconfitta fuori casa per il Carpi che perde nettamente a Pesaro (4-0). Che non sarebbe stata una partita facile lo si sapeva anche alla vigilia, tuttavia le proporzioni della sconfitta non erano di certo prevedibili. Da qualche partita il Carpi non è più il "solito" Carpi, fa fatica a Today.it - VIS Pesaro - Carpi 4-0 | Sprofondo biancorosso, il Carpi dura un quarto d'ora Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora una sconfitta fuori casa per ilche perde nettamente a(4-0). Che non sarebbe stata una partita facile lo si sapeva anche alla vigilia, tuttavia le proporzioni della sconfitta non erano di certo prevedibili. Da qualche partita ilnon è più il "solito", fa fatica a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carpi - che crollo a Pesaro. E Lazzaretti lascia lo stadio - L’emblema della serataccia del Carpi, travolto 4-0 a Pesaro in una notte horror, è l’uscita dallo stadio ’Benelli’ prima della fine del primo tempo del presidente Claudio Lazzaretti, che, salito in tribuna una decina di minuti dopo il fischio ... (Sport.quotidiano.net)

Vis Pesaro-Carpi oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - Ecco informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Carpi, match dello stadio Tonino Benelli valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine marchigiana sta ... (Sportface.it)