Verissimo la storia di Nina Sophie Rima | L’incidente mi ha resa la donna che sono oggi

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –è stata ospite nello studio di, sabato 26 ottobre. Modella e influencer che a causa di un incidente in motorino èsta senza una gamba. “Ho un carattere molto forte eauto ironica”.si racconta nello studio dianalizzando la sua adolescenza, piuttosto dura e complicata. La modella e attrice ha raccontato di essere stata circondata da amicizie sbagliate. “Ho provato delle droghe, a 14 anni ero molto curiosa, ma cosìentrata nel tunnel delle dipendenze”. Non è stata un’adolescenza semplice quella diche a 14 anni tornava a casa e non aveva nessuno con cui parlare, non aveva l’appo dei genitori. A 15 anni,ha conosciuto un ragazzo da cui ha subito violenza fisica. “Misentita sbagliata per troppi anni. Ero convinta di essermelo meritato, come se fosse colpa mia.