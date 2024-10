Una ragazza chiede aiuto a Lazza, ma scrive ad Alfa: la reazione del cantante (che pubblica la chat) (Di sabato 26 ottobre 2024) Curioso scambio di persona tra Alfa e Lazza, cantanti entrambi noti nell'attuale panorama musicale che annovera i loro brani tra quelli più in voga del momento. L'aneddoto è stato riportato da Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, 24enne genovese che, dopo la sua partecipazione all'ultima Today.it - Una ragazza chiede aiuto a Lazza, ma scrive ad Alfa: la reazione del cantante (che pubblica la chat) Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Curioso scambio di persona tra, cantanti entrambi noti nell'attuale panorama musicale che annovera i loro brani tra quelli più in voga del momento. L'aneddoto è stato riportato da, pseudonimo di Andrea De Filippi, 24enne genovese che, dopo la sua partecipazione all'ultima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una ragazza chiede aiuto a Lazza per riconquistare il suo fidanzato…ma scrive ad Alfa (e lui pubblica tutto) - Scambio di persona sui social! Una ragazza cerca aiuto da Lazza per problemi in amore, ma scrive ad Alfa L'articolo Una ragazza chiede aiuto a Lazza per riconquistare il suo fidanzato…ma scrive ad Alfa (e lui pubblica tutto) proviene da Novella ... (Novella2000.it)