Una montagna di cocaina e hashish in casa: arrestato insospettabile pontino (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno condotto una serie di controlli intensivi nella zona di Cisterna di Latina, con particolare attenzione al quartiere San Valentino. L'obiettivo era contrastare l'aumento di attività criminali osservate nelle ultime settimane. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno notato movimenti sospetti, che hanno fatto ipotizzare una possibile transazione di droga. Fermato l'Acquirente e Scoperta una Enorme Quantità di Droga Gli investigatori hanno deciso di intervenire, fermando un individuo che aveva appena acquistato una dose di cocaina. Da questo controllo, le autorità hanno seguito la pista fino a una vicina abitazione, dove una perquisizione domiciliare ha portato a una scoperta di notevole importanza: una vera e propria "centrale" di sostanze stupefacenti.

