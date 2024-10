Uccide l'amante della moglie con un colpo d'arma da fuoco: arrestato un 78enne nel Milanese (Di sabato 26 ottobre 2024) Un 78enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho per l’omicidio volontario di un 45enne albanese, al quale avrebbe sparato un colpo di pistola la notte fra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese nell’hinterland del capoluogo lombardo. Secondo quanto ricostruito, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due nell’abitazione del più anziano. La vittima, Feedpress.me - Uccide l'amante della moglie con un colpo d'arma da fuoco: arrestato un 78enne nel Milanese Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Unitaliano è statodai carabinieriCompagnia di Rho per l’omicidio volontario di un 45enne albanese, al quale avrebbe sparato undi pistola la notte fra venerdì e sabato a Garbagnatenell’hinterland del capoluogo lombardo. Secondo quanto ricostruito, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due nell’abitazione del più anziano. La vittima,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapina notturna a Bologna : arrestato un 26enne dopo il colpo in Largo Respighi - Facebook WhatsApp Twitter La recente rapina avvenuta a Bologna ha scosso la comunità locale, evidenziando una problematica di sicurezza in crescita. Nella notte scorsa, una giovane donna è stata vittima di un’aggressione sotto la minaccia di ... (Gaeta.it)

In giro con la pistola e il colpo in canna - 22enne arrestato grazie a una segnalazione al 112 - I carabinieri hanno arrestato un 22enne catanese, per detenzione e porto illegale di arma. L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, quando un cittadino ha contattato il 112 per segnalare una lite tra alcuni individui, durante la quale ... (Cataniatoday.it)

Torino - 33enne arrestato per una rapina. Ad incastrarlo è stata la madre : “L’aveva avvisata prima del colpo” - “Mamma, vado a fare una rapina e torno”. Queste le parole pronunciate da un 33enne residente a Germagnano in provincia di Torino, poco prima di lasciare l’abitazione dove viveva con i genitori. Il giovane – riporta Today – ha problemi di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Furto aggravato a Milano : arrestato un 37enne romeno dopo il colpo a un pensionato - Facebook WhatsApp Twitter A Milano, un’operazione di polizia ha portato all’arresto di un cittadino romeno di 37 anni, accusato di furto aggravato in concorso con altri tre connazionali, attualmente indagati ma non in stato di fermo. ... (Gaeta.it)