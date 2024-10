Turnover ma non troppo per Conte | il Napoli vuole dare un segnale contro il Lecce in crisi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilè la prima delle big a scendere in campo ed è anche la prima della classe: va da sé cheilla capolista può allungare ulteriormente e mettere molta pressione alle rivali, con peraltro la sfida tra chi insegue, il derby d’Italia Inter-Juventus, in programma l’indomani. E’ anche per questo che Antonioha cerchiato in rosso la sfidail suo Salento,i giallorossi in enorme difficoltà e in vera e propria: bisogna vincere a tutti i costi perché si tratta di uno snodo centrale quando siamo ormai a un quarto di campionato, e allora non si può varare uneccessivo, perché i rimpianti poi sarebbero atroci. Occhio però a non ripetere la prestazione di Empoli, perché non è stata sui livelli ai quali ci hanno abituato gli azzurri e soprattutto perché le vittoria casuali non sono mai piaciute a