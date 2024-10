Isaechia.it - Temptation Island, una fidanzata dell’ultima edizione avrebbe “perseguitato” una nota ex protagonista del programma: “Desiderava il suo ragazzo, voleva essere come lei”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi” unaexdele a confermarlo è stata la diretta interessata. Stiamo parlando di Millie Moi, l’ormai exdi Michele Varriale: Ma chivoluto, a tutti i costi, emulare l’exdi quest’ultimadel reality che mette a dura prova i sentimenti? Stando a quanto circola sul web Milliecreato un “personaggio” che imitava in tutto e per tutto Katia Fanelli. Quest’ultima, ricordiamolo, ha partecipato alla sestadiinsieme al suo (ormai ex) fidanzato Vittorio Collina. La ragazza passò alla storia per il termine che inventò per di definire la sua personalità e il suo aspetto fisico, ossia “Fotonica“.