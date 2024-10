Telecronisti Real Madrid-Barcellona: chi commenta il Clasico su Dazn (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 21:00 di questa sera, sabato 26 ottobre, Real Madrid e Barcellona scenderanno in campo al Bernabeu in occasione del Clasico dell’undicesima giornata di Liga. Una sfida tra la capolista (Barcellona a 27 punti) e la prima inseguitrice (Real a 24), ma soprattutto una sfida senza tempo dal fascino unico. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà commentata da Gabriele Giustiniani. Le due squadre non avranno l’intera rosa a disposizione. Anzi, sono molti gli assenti: dieci complessivi. E ci sono anche nomi illustri in infermeria, come quelli dei due portieri titolari (Ter Stegen e Courtois), oltre ad un fuoriclasse come Rodrygo, senza dimenticare Ferran Torres. Ancelotti però recupera a pieno ritmo Brahim Diaz, mentre Flick studia gestione di Gavi, in campo complessivamente 12 minuti nelle ultime due gare contro Siviglia e Bayern dopo il lungo stop. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 21:00 di questa sera, sabato 26 ottobre,scenderanno in campo al Bernabeu in occasione deldell’undicesima giornata di Liga. Una sfida tra la capolista (a 27 punti) e la prima inseguitrice (a 24), ma soprattutto una sfida senza tempo dal fascino unico. La partita sarà trasmessa in diretta sue saràta da Gabriele Giustiniani. Le due squadre non avranno l’intera rosa a disposizione. Anzi, sono molti gli assenti: dieci complessivi. E ci sono anche nomi illustri in infermeria, come quelli dei due portieri titolari (Ter Stegen e Courtois), oltre ad un fuoriclasse come Rodrygo, senza dimenticare Ferran Torres. Ancelotti però recupera a pieno ritmo Brahim Diaz, mentre Flick studia gestione di Gavi, in campo complessivamente 12 minuti nelle ultime due gare contro Siviglia e Bayern dopo il lungo stop.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

C’è il Clasico delle stelle tra Real Madrid-Barcellona e Yamal lo giocherà con i denti azulgrana - In vista del Clasico di questa sera tra Real Madrid e Barcellona cresce l'attesa da parte dei tifosi e degli stessi protagonisti. Ad animare la vigilia, in attesa di scoprire se riuscirà anche in campo, una delle stelle più attese: Lamine Yamal con ... (Fanpage.it)

E' il Clasico dei giovani : chi sono gli Under 21 di Real Madrid-Barcellona - In Spagna oggi è quasi festa nazionale. Quasi, perchè stasera un Paese intero si fermerà per 90 minuti. Occhi puntati sul Santiago Bernabeu... (Calciomercato.com)

Questo è Sánchez Martínez - l’arbitro della Liga Clásico tra Real Madrid e Barcellona - 2024-10-26 12:41:48 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: SÌanchez Martínez ldi nome José María, sa perfettamente cosa lo aspetta sabato a partire dalle nove di sera. Non è ... (Justcalcio.com)

Pronostici di oggi 26 ottobre - Napoli e Atalanta in serie A - Leverkusen - Manchester City e il Clasico Real Madrid-Barcellona - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 26 ottobre, non sarà in campo il Milan contro il Bologna, gara rinviata tra le polemiche a causa del maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano, saranno di scena Napoli e Atalanta in serie A ... (Infobetting.com)