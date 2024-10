Targhe polacche in pacco postale sequestrate nel Napoletano (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha intercettato, in un centro di spedizione a Casoria, un pacco proveniente dalla Polonia, al cui interno erano custodite 21 Targhe automobilistiche di nazionalità polacca, 14 carte di circolazione e 6 contratti di compravendita, destinato a una persona residente a Napoli, titolare di un’agenzia di pratiche auto. Dagli sviluppi investigativi è emerso che l’agenzia, avvalendosi di una società polacca, cessata nel 2020, provvedeva a farsi spedire le Targhe estere da apporre su veicoli individuati, i quali, prima, venivano cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico Italiano – “Pra” e, successivamente, pur non avendo mai lasciato il territorio italiano, divenivano oggetto di una immatricolazione simulata in Polonia. Anteprima24.it - Targhe polacche in pacco postale sequestrate nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha intercettato, in un centro di spedizione a Casoria, unproveniente dalla Polonia, al cui interno erano custodite 21automobilistiche di nazionalità polacca, 14 carte di circolazione e 6 contratti di compravendita, destinato a una persona residente a Napoli, titolare di un’agenzia di pratiche auto. Dagli sviluppi investigativi è emerso che l’agenzia, avvalendosi di una società polacca, cessata nel 2020, provvedeva a farsi spedire leestere da apporre su veicoli individuati, i quali, prima, venivano cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico Italiano – “Pra” e, successivamente, pur non avendo mai lasciato il territorio italiano, divenivano oggetto di una immatricolazione simulata in Polonia.

