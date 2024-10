Tagli agli organici, l’allarme di Vannini (Uil Scuola Rua). “Si compromette il normale funzionamento delle scuole” (Di sabato 26 ottobre 2024) I sindacati Uil Campania e Uil Scuola Campania hanno espresso una forte preoccupazione per i Tagli al personale scolastico previsti dalla nuova Legge di bilancio. L'articolo Tagli agli organici, l’allarme di Vannini (Uil Scuola Rua). “Si compromette il normale funzionamento delle scuole” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I sindacati Uil Campania e UilCampania hanno espresso una forte preoccupazione per ial personale scolastico previsti dalla nuova Legge di bilancio. L'articolodi(UilRua). “Siil” .

Oltre 7.000 posti tagliati a scuola : meno figli - meno prof. Chiaro no? - Ai tradizionali e infiniti cahier de doléance che seguono il varo della manovra di bilancio si aggiunge la scuola. Grande allarme alla scoperta che, a decorrere dal prossimo anno scolastico, (Ilfoglio.it)

Statali - più risorse ai contratti. Zangrillo : «Per i rinnovi altri 10 miliardi. Scuola? Tagli limitati - pesa il calo delle nascite» - Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nella manovra appena approvata, per i dipendenti pubblici ci sono da un lato nuove risorse per i contratti, ma dall?altro il ritorno... (Ilmessaggero.it)

Manovra 2025 - D’Aprile (Uil Scuola) : “Il disegno di legge coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi. Preoccupano i tagli agli organici” - La bozza della Legge di Bilancio 2025, secondo il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, presenta un quadro contraddittorio per la scuola italiana. "La manovra coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi", ha affermato ... (Orizzontescuola.it)

Manovra - in arrivo tagli alla scuola di 5660 docenti e 2174 Ata dal 2025 : ma Valditara nega l’evidenza - Nella manovra, nero su bianco, c'è scritto che ci sarà a scuola una taglio dell'organico: una riduzione di 5660 posti di insegnanti e 2174 unità di personale ATA, come effetto del blocco del 25% del turn over. Ma il ministero di Valditara nega ... (Fanpage.it)