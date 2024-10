Oasport.it - Short track, la staffetta femminile sfrutta gli imprevisti altrui e vince a Montreal! Sighel 4° nei 500 metri

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del primo appuntamento del World Tour di. Sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di(Canada), l’Italia può rallegrarsi per la vittoria della, un risultato prestigioso per una squadra tricolore priva del suo riferimento tecnico principale, Arianna Fontana. Il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e da Ariannasi è imposta con il crono di 4:10.039 a precedere i Paesi Bassi (4:24.082) e la Corea del Sud (4:30.191). Una Finale A in cui è successo di tutto e a rimetterci sono state le padrone di casa canadesi. In un primo momento, la compagine nordamericana si era imposta, ma una spallata tra una canadese e un’olandese ha portato alla penalizzazione. Una prova in cui anche le sudcoreane hanno pasticciato in fase di cambio.