Selvaggia Lucarelli rivela il litigio con un collega della giuria di Ballando: non si sono parlati per un anno, ecco chi è (Di sabato 26 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli è parte della giuria di Ballando con le Stelle da ormai diversi anni; di recente ha parlato dei retroscena del programma di Milly Carlucci: con chi ha litigato? La giuria di Ballando è da anni immutabile; oltre alla giornalista, infatti, ne fanno parte Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Fabio Canino. Nonostante quello che si possa pensare, i giurati non sono così affiatati. A quanto pare, anzi, fra loro ci sarebbero dei dissapori noti a tutti. A volte, stando alle recenti dichiarazioni, può capitare che fra i giurati ci siano delle diatribe durante la messa in onda di Ballando, che poi, però, si protraggono anche a telecamere spente. Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli rivela il litigio con un collega della giuria di Ballando: non si sono parlati per un anno, ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è partedicon le Stelle da ormai diversi anni; di recente ha parlato dei retroscena del programma di Milly Carlucci: con chi ha litigato? Ladiè da anni immutabile; oltre alla giornalista, infatti, ne fparte Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Fabio Canino. Nonostante quello che si possa pensare, i giurati noncosì affiatati. A quanto pare, anzi, fra loro ci sarebbero dei dissapori noti a tutti. A volte, stando alle recenti dichiarazioni, può capitare che fra i giurati ci siano delle diatribe durante la messa in onda di, che poi, però, si protraggono anche a telecamere spente.

