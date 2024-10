Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato (Di sabato 26 ottobre 2024) insegue e tampona l’auto della sua ex con a bordo il nuovo compagno di lei. Poi ha minacciato entrambi con una mazza da baseball. In manette è finito un 44enne di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona l’auto con l’ex e il suo nuovo fidanzato: arrestato 44enne Era già nei L'articolo Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)l’della sua ex con a bordo ilcompagno di lei. Poi ha minacciato entrambi con una mazza da baseball. In manette è finito un 44enne dil’con l’ex e il suo44enne Era già nei L'articoloe deldi lei:Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appello per il restauro della casa di Santa Maria Goretti : un patrimonio da salvaguardare - Facebook WhatsApp Twitter La storia di Santa Maria Goretti, una giovane vittima di violenza, continua a suscitare forti emozioni e un desiderio di preservazione dei luoghi legati alla sua vita. L’attenzione ora si focalizza sulla casa di ... (Gaeta.it)

Domenica a Santa Maria de Cryptis una messa per don Stefano Buccione - Una santa messa di ringraziamento per don Stefano Buccione si terrà domani, domenica 27 ottobre, alle 18 nella chiesa di Santa Maria de Cryptis a Villa Obletter dove una settimana fa il sacerdote teatino ha celebrato la sua utima omelia. Un ... (Chietitoday.it)

Domenica a Santa Maria de Cryptis una messa per don Stefano Buccione - Una santa messa di ringraziamento per don Stefano Buccione si terrà domani, domenica 27 ottobre, alle 18 nella chiesa di Santa Maria de Cryptis a Villa Obletter dove una settimana fa il sacerdote teatino ha celebrato la sua utima omelia. Un ... (Chietitoday.it)

Il Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere in azione per il territorio - Tempo di lettura: 2 minutiIl Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere continua a lavorare con dedizione, per affrontare le principali sfide locali e sovracomunali con grande partecipazione e spirito di iniziativa. Negli ultimi mesi, il ... (Anteprima24.it)