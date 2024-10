Roma, Dovbyk: “Darò tutto per portare la squadra in Champions” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Le ambizioni della Roma in questa stagione? Prima di tutto, i tifosi vogliono che la Roma giochi in Champions il prossimo anno. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo e giocare in Champions il prossimo anno“. Parola di Artem Dovbyk, centravanti della Roma, in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. L’ariete ex Girona ha aggiunto: “So che sono il primo ucraino a giocare per la Roma, c’è sempre pressione in club così. Ma sono pienamente preparato per questo, la cosa principale è che la squadra crede in me, l’allenatore e tutti mi supportano. Ho ricevuto un benvenuto caldo, il calcio senza pressione non è calcio, devi sempre motivarti. Questa è adrenalina, giocherò molto meglio sotto pressione“. Parlando della nuova esperienza nel calcio italiano l’ucraino ha concluso: “Per me è una nuova sfida, ma credo che se lavori duramente tutto arriva poi in campo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Le ambizioni dellain questa stagione? Prima di, i tifosi vogliono che lagiochi inil prossimo anno. Farò diper raggiungere questo obiettivo e giocare inil prossimo anno“. Parola di Artem, centravanti della, in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. L’ariete ex Girona ha aggiunto: “So che sono il primo ucraino a giocare per la, c’è sempre pressione in club così. Ma sono pienamente preparato per questo, la cosa principale è che lacrede in me, l’allenatore e tutti mi supportano. Ho ricevuto un benvenuto caldo, il calcio senza pressione non è calcio, devi sempre motivarti. Questa è adrenalina, giocherò molto meglio sotto pressione“. Parlando della nuova esperienza nel calcio italiano l’ucraino ha concluso: “Per me è una nuova sfida, ma credo che se lavori duramentearriva poi in campo.

