Rinnovo Calabria, c'è la mossa del terzino che spiazza il Milan: ha aperto ad una possibilità (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo quanto riferito da calciomercato.com, ci sarebbe una svolta importante nel calciomercato Milan per quanto riguarda il Rinnovo di Davide Calabria. Calabria non si è ancora arreso e spera che il Milan presenti presto una proposta di Rinnovo.

