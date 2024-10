Quotidiano.net - Quanto costa la burocrazia alle imprese, la classifica nelle città

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 Ottobre 2024 – La Pubblica Amministrazione (PA) è tra le peggiori d’Europa nell’offerta dei servizi pubblici digitali. I tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i più elevati. Insomma, carte, timbri, moduli da compilare e attese agli sportelli sono vissuti da tanti imprenditori come dei veri e propri incubi. Per tanti cittadini, invece, quando ci si deve interfacciare con la macchina pubblica spesso si scivola in un profondo stato di angoscia. Non solo, con un miglioramento della qualità dei servizi pubblici che avanza a passo di lumaca, la cattiva abitudine della nostra PA di richiedere, in particolare, dati e documenti che le amministrazioni già possiedono è diventata una prassi consolidata. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA.