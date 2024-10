Pontedera, la lite e poi le coltellate: il killer di Flavia Mello ha confessato (Di sabato 26 ottobre 2024) Era entrato in contatto con la 55enne attraverso un sito di incontri. La lite sarebbe scoppiata sul prezzo di una prestazione sessuale Era entrato in contatto con Flavia Mello attraverso un sito di incontri, poi la lite per il prezzo della prestazione sessuale, infine quattro coltellate mortali. Il corpo della 55enne italo-brasiliana è stato gettato Sbircialanotizia.it - Pontedera, la lite e poi le coltellate: il killer di Flavia Mello ha confessato Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era entrato in contatto con la 55enne attraverso un sito di incontri. Lasarebbe scoppiata sul prezzo di una prestazione sessuale Era entrato in contatto conattraverso un sito di incontri, poi laper il prezzo della prestazione sessuale, infine quattromortali. Il corpo della 55enne italo-brasiliana è stato gettato

