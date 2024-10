Dilei.it - Piero Pelù rinvia il tour: “Costretto al riposo forzato”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Brutte notizie per i fan di: il rocker toscano hato alla prossima primavera le date del suo Desertia causa di alcuni problemi di salute. Lo ha annunciato l’ex frontman dei Litfiba con un messaggio per i suoi supporter sui social, ai quali ha comunque assicurato che “la festa sarà più potente che mai”.rimanda il: “Gli acufeni sono tornati” Dopo Angelina Mango, ancheè statoa fermare il suo imminente Deserti. Nel caso del rocker, tuttavia, si tratta solo di uno spostamento, come ha annunciato lui stesso in un post pubblicato sui social: “Pare che ci risiamogli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il: il mio duello con i f***i acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai“.