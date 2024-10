Orrore a Bergamo: ragazza uccisa in casa (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il corpo della giovane è stato rinvenuto soltanto all’alba. L’omicidio sarebbe maturato nella notte. Sui fatti indagano i carabinieri. L’unica certezza investigativa, al momento, è che non si tratterebbe di una rapina finita nel sangue. La ragazza era in un Orrore a Bergamo: ragazza uccisa in casa L'Identità. Lidentita.it - Orrore a Bergamo: ragazza uccisa in casa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi 19 anni è stataa Costa Volpino, in provincia di. Il corpo della giovane è stato rinvenuto soltanto all’alba. L’omicidio sarebbe maturato nella notte. Sui fatti indagano i carabinieri. L’unica certezza investigativa, al momento, è che non si tratterebbe di una rapina finita nel sangue. Laera in uninL'Identità.

