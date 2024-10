Operazione dei carabinieri a Roma: controlli mirati nei quartieri Torpignattara, Malatesta e Pigneto (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, Roma è stata teatro di un’importante Operazione dei carabinieri, mirata a controllare e reprimere attività illecite nei quartieri di Torpignattara, Malatesta e Pigneto. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per garantire un maggiore ordine e sicurezza pubblica. L’Operazione ha visto anche il coinvolgimento del Gruppo carabinieri Forestali di Roma, sottolineando la serietà con cui le forze dell’ordine affrontano il tema della criminalità e dell’illegalità ambientale. Risultati delle azioni condotte Durante il corso dell’Operazione, i carabinieri hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica e ne hanno sanzionata una dal punto di vista amministrativo. Gaeta.it - Operazione dei carabinieri a Roma: controlli mirati nei quartieri Torpignattara, Malatesta e Pigneto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente,è stata teatro di un’importantedei, mirata a controllare e reprimere attività illecite neidi. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio voluto dal Prefetto di, Lamberto Giannini, per garantire un maggiore ordine e sicurezza pubblica. L’ha visto anche il coinvolgimento del GruppoForestali di, sottolineando la serietà con cui le forze dell’ordine affrontano il tema della criminalità e dell’illegalità ambientale. Risultati delle azioni condotte Durante il corso dell’, ihanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica e ne hanno sanzionata una dal punto di vista amministrativo.

