Offerta Vodafone | tutto senza limiti a 2390€ e attivazione gratis fino al 31 ottobre

.com - Offerta Vodafone: tutto senza limiti a 23,90€ e attivazione gratis fino al 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovada richiedere al massimo entro il 31cone zero costi di, solo se attivi online. FibraSuper Fibra WINDTRE:Limited Edition con Amazon Prime e Wi-Fi 6per chi attiva online entro il 31ha lanciato l’Internet Unlimited Special Edition, una promozione che punta a garantire connessione veloce e affidabile in tutta la casa, con vantaggi pensati per chi cerca il massimo delle prestazioni dalla propria linea internet. Questa edizione speciale diInternet Unlimited offre una connessione in fibra ottica ultraveloce,a 2,5 Gbps in download, ideale per chi desidera navigare, lavorare, studiare o godersi lo streaming in alta qualitàinterruzioni.