Napoli: Contini e Spinazzola infortunati, vanno direttamente in tribuna (Di sabato 26 ottobre 2024) Leonardo Spinazzola e Nikita Contini out per Napoli-Lecce. Sia l’esterno ex Roma che il terzo portiere si sono fatti male prima della partita di oggi contro il Lecce e, quindi, non prenderanno parte al match. Non saranno nemmeno in panchina, seguiranno la partita dalla tribuna. Il difensore azzurro infatti ha accusato un infortunio nelle ultime ore e non è nemmeno in panchina. Il terzino e Nikita Contini, terzo portiere, sono in tribuna a causa di un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni si capirà di più sull’entità del problema per l’ex Roma, che rischia di saltare la prossima sfida contro il Milan nel turno infrasettimanale. Conte: «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso» Prima di Napoli-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ilnapolista.it - Napoli: Contini e Spinazzola infortunati, vanno direttamente in tribuna Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Leonardoe Nikitaout per-Lecce. Sia l’esterno ex Roma che il terzo portiere si sono fatti male prima della partita di oggi contro il Lecce e, quindi, non prenderanno parte al match. Non saranno nemmeno in panchina, seguiranno la partita dalla. Il difensore azzurro infatti ha accusato un infortunio nelle ultime ore e non è nemmeno in panchina. Il terzino e Nikita, terzo portiere, sono ina causa di un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni si capirà di più sull’entità del problema per l’ex Roma, che rischia di saltare la prossima sfida contro il Milan nel turno infrasettimanale. Conte: «Ilnon fa possesso? Se è per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso» Prima di-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

