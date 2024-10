Mulè “Forza Italia deve continuare a essere riferimento dei moderati” (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Forza Italia deve continuare ad essere un centro di aggregazione, il partito di riferimento dei moderati e dei liberali in Sicilia. Un partito di governo che dimostra maturità nel sapere includere le forze, ragionando con loro e facendo in modo di progredire in un’azione di governo che deve essere premiata dagli elettori”. Lo ha detto il deputato Fi, vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, conversando con i cronisti pochi minuti prima dell’inizio della kermesse di Forza Italia all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo), in risposta a una domanda sugli attriti interni nati da alcuni movimenti interni al centrodestra siciliano. (ITALPRESS). xd6/tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mulè “Forza Italia deve continuare a essere riferimento dei moderati” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “adun centro di aggregazione, il partito dideie dei liberali in Sicilia. Un partito di governo che dimostra maturità nel sapere includere le forze, ragionando con loro e facendo in modo di progredire in un’azione di governo chepremiata dagli elettori”. Lo ha detto il deputato Fi, vicepresidente della Camera, Giorgio, conversando con i cronisti pochi minuti prima dell’inizio della kermesse diall’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo), in risposta a una domanda sugli attriti interni nati da alcuni movimenti interni al centrodestra siciliano. (ITALPRESS). xd6/tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

