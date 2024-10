MotoGP, qualifiche GP Thailandia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta (Di sabato 26 ottobre 2024) La MotoGP entra nel vivo del fine settimana di gara del Gran Premio della Thailandia. Il weekend, in scena tra il 25 e il 27 ottobre, è il diciottesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2024. Il campionato sta volgendo al termine, ma la lotta al titolo è tutt’altro che terminata. Al momento è Jorge Martin ad essere in cima alla classifica con 424 punti, mentre Francesco Bagnaia è all’inseguimento con 404. Ogni risultato potrebbe rivelarsi fondamentale per l’assegnazione di un combattuto titolo mondiale. Il fine settimana si accende con le qualifiche, che definiscono la griglia di partenza sia della gara sprint che del Gran Premio domenicale. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 5:50 italiane di sabato 26 ottobre, dando via al Q1. La prima parte della sessione metterà in palio due pass per il Q2, che partirà alle 06:15. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Laentra nel vivo del fine settimana di gara del Gran Premio della. Il weekend, in scena tra il 25 e il 27 ottobre, è il diciottesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2024. Il campionato sta volgendo al termine, ma la lotta al titolo è tutt’altro che terminata. Al momento è Jorge Martin ad essere in cima alla classifica con 424 punti, mentre Francesco Bagnaia è all’inseguimento con 404. Ogni risultato potrebbe rivelarsi fondamentale per l’assegnazione di un combattuto titolo mondiale. Il fine settimana si accende con le, che definiscono la griglia di partenza sia della gara sprint che del Gran Premio domenicale. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 5:50 italiane di sabato 26 ottobre, dando via al Q1. La prima parte della sessione metterà in palio due pass per il Q2, che partirà alle 06:15.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - GP Thailandia 2024 : programma - date - orari e diretta tv - La MotoGP saluta Phillip Island dopo il Gran Premio d’Australia, per fare ritorno in Asia. Il prossimo appuntamento del motomondiale è il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo round del calendario 2024. I piloti sono attesi in pista tra l’1 e il ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : all’alba FP2 e qualifiche. Bagnaia deve attaccare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : qualifiche e Sprint Race - Bagnaia deve cambiare marcia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

MotoGP - prosegue la sfida mondiale tra Martin e Bagnaia verso le qualifiche e la Sprint del GP di Thailandia - Alta tensione a Buriram in vista della giornata di domani, in cui si disputeranno le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Occhi puntati sul duello per il titolo tra Jorge ... (Oasport.it)