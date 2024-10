Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non riesco a usare la gomma dura davanti, dobbiamo studiare Marquez”

(Di sabato 26 ottobre 2024)fa un passo indietro dopo una buona qualifica e deve accontentarsi di un deludente settimo posto al termine della Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo atto stagionale del Mondiale. Il pilota romagnolo del team Pertamina Enduro VR46, partito quarto, ha commesso qualche errore di troppo pagando a caro prezzo la scelta quasi obbligata di montare lasoft all’anteriore. “Sicuramente ci sarà da gestire di più laposteriore, perché questa è una pista con tante accelerazioni e ripartenze da bassa velocità, un po’ come in Austria. Lo slittamento delladietro è molto elevato, soprattutto nella parte centrale, con poca piega e poco angolo. Ci sarà da gestire un po’ di più quello“, le parole del Bez verso la gara lunga di domani. “Nona utilizzare la, purtroppo.