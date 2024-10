Liberoquotidiano.it - Mic: Maraio (Psi), 'Giuli incompatibile, chiarisca su simpatie fasciste'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Il casoè tutto politico. Riguarda lui ed il Presidente Meloni. Se sei stato iscritto ad una associazione di estrema destra, conneoe naziste, seicon ruoli istituzionali”. Cosi Enzosegretario nazionale Psi, sull'inchiesta Report che racconterà, fra le altre cose, l'iscrizione del ministro a Meridiano Zero. “L'ennesima vicenda che emergerà in queste ore -racconta- conferma la simpatia del Governo Meloni a certi ambienti e l'incapacità di fare i conti con la storia. Il problema è di semplice risoluzione, prima che scoppi in maniera irrecuperabile.dica ai giovani, senza usare la supercazzola, che la militanza in movimenti di estrema destra è sempre una idiozia, che idioti sono ventenni che, ieri come oggi, lo fanno e il Premier Meloni ‘spenga la fiamma'.