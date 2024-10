Manovra 2025, chi pagherà oltre duemila euro di tasse in più con le nuove detrazioni Irpef (Di sabato 26 ottobre 2024) La riforma sulle detrazioni fiscali inserita nella legge di bilancio dal governo Meloni penalizza chi ha un reddito oltre i 75mila euro lordi all'anno. In più, anche il numero di figli sarà tenuto in conto, e chi non ne ha avrà meno detrazioni. Alcune simulazioni mostrano che, in certi casi, ci si potrebbe trovare a pagare anche oltre 2mila euro in più all'anno dal 2025. Fanpage.it - Manovra 2025, chi pagherà oltre duemila euro di tasse in più con le nuove detrazioni Irpef Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La riforma sullefiscali inserita nella legge di bilancio dal governo Meloni penalizza chi ha un redditoi 75milalordi all'anno. In più, anche il numero di figli sarà tenuto in conto, e chi non ne ha avrà meno. Alcune simulazioni mostrano che, in certi casi, ci si potrebbe trovare a pagare anche2milain più all'anno dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detrazioni fiscali - il nuovo tetto dal 2025 : oltre 2.000 euro in più di tasse - ecco le fasce di reddito e le simulazioni caso per caso - Nuovi tetti alle detrazioni. La misura in Manovra, che vale un miliardo di euro, scatterà a partire da 75 mila euro di reddito e sarà modulato in base a un ?quoziente... (Ilmessaggero.it)

Arriva il bonus bebè - stretta sulle detrazioni dei single : tagli per i redditi oltre 75mila euro. Aiuti estesi alle mamme autonome - Arriva la stretta sulle detrazioni ma solo per i redditi superiori al 75mila euro e con un meccanismo di quoziente familiare a salvaguardia dei nuclei più numerosi anche se facoltosi. La manovra presentata in Parlamento, come ribadito più volte dal ... (Gazzettadelsud.it)

In manovra il riordino delle detrazioni : il governo fa cassa su chi non ha figli. Ecco i tetti che scattano oltre i 75mila euro di reddito - Il testo della manovra appena arrivato alla Camera conferma il “riordino” delle detrazioni a svantaggio di chi non ha figli annunciato la settimana scorsa dal viceministro con delega al fisco Maurizio Leo. Di fatto, il governo fa cassa – ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra - chi paga (oltre alle banche)? Meno detrazioni per le famiglie senza figli a carico - più tasse su imprese e investitori in bitcoin - Le banche e le assicurazioni, come emerso nei giorni scorsi, non daranno un vero contributo aggiuntivo ma solo un anticipo di tasse che sarà poi recuperato dal 2027. Da dove verranno allora le coperture della prossima manovra, al netto dei 9 ... (Ilfattoquotidiano.it)