Maltempo, rischio esondazione nelle zone del Po: allerta arancione da Venezia a Ferrara (Di sabato 26 ottobre 2024) Venezia, 26 ottobre 2024 - allerta arancione lungo il tratto veneto del fiume Po: c'è il rischio di nuove esondazioni. Le previsioni meteo indicano il pericolo di forti precipitazioni in Veneto e la protezione civile ha diramato l'allarme a partire da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, domenica 26 ottobre. La zona del fiume più esposta al pericolo è quella tra Venezia e Goro (Ferrara), ma lo stato di attenzione è scattato anche nel tratto tra Pontelagoscuro e il Delta del Po. Le previsioni meteo per il Veneto Le previsioni meteo indicano che, in Veneto, nella prima parte di oggi e fino alle prime ore del mattino di domani, saranno ancora possibili precipitazioni irregolari e discontinue, di entità modesta, dovute ad un flusso meridionale in quota associato ad un nucleo ciclonico chiuso stazionario sulla Spagna.

