Lo Spezia impatta sul Bari, una serata di pali e occasioni mancate: ecco com’è andata (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un match di grande intensità e adrenalina, lo Spezia non riesce a superare il Bari, finendo per chiudere l’anticipo del venerdì con un deludente 0-0. L’incontro, disputato senza la presenza del tifo della Curva Ferrovia per lavori di ristrutturazione, ha rappresentato un’importante occasione persa per i liguri, che hanno però confermato un solido stato di forma, non subendo gol per la quarta partita consecutiva. Il Bari, dal canto suo, ha dimostrato di sapersi difendere bene, ma ha avuto poche chance di impensierire il portiere avversario. Vediamo nei dettagli le fasi salienti dell’incontro. Un primo tempo di predominio spezzino Lo Spezia ha iniziato il primo tempo con grande determinazione, mostrando un controllo del gioco e cercando di costruire occasioni fin dai primi minuti. Gaeta.it - Lo Spezia impatta sul Bari, una serata di pali e occasioni mancate: ecco com’è andata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un match di grande intensità e adrenalina, lonon riesce a superare il, finendo per chiudere l’anticipo del venerdì con un deludente 0-0. L’incontro, disputato senza la presenza del tifo della Curva Ferrovia per lavori di ristrutturazione, ha rappresentato un’importante occasione persa per i liguri, che hanno però confermato un solido stato di forma, non subendo gol per la quarta partita consecutiva. Il, dal canto suo, ha dimostrato di sapersi difendere bene, ma ha avuto poche chance di impensierire il portiere avversario. Vediamo nei dettagli le fasi salienti dell’incontro. Un primo tempo di predominio spezzino Loha iniziato il primo tempo con grande determinazione, mostrando un controllo del gioco e cercando di costruirefin dai primi minuti.

