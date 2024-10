LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: alle 19.30 le FP3. La Ferrari ci crede con Leclerc e Sainz (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Sabato che comincerĂ alle 19.30 con la terza e ultima sessione di prove libere e proseguirĂ alle 23.00 con il piatto forte delle qualifiche per decidere la griglia di partenza della gara di domenica. SarĂ un fine settimana importante dal punto di vista della lotta al titolo Mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris, con l’olandese che può contare su un vantaggio di 57 punti con quattro gare rimanenti. La Ferrari proverĂ invece a far bene dopo la doppietta di Austin per candidarsi seriamente alla lotta per il Mondiale costruttori. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: alle 19.30 le FP3. La Ferrari ci crede con Leclerc e Sainz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sabato che comincerĂ19.30 con la terza e ultima sessione di prove libere e proseguirĂ23.00 con il piatto forte delle qualifiche per decidere la griglia di partenza della gara di domenica. SarĂ un fine settimana importante dal punto di vista della lotta al titolo Mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris, con l’olandese che può contare su un vantaggio di 57 punti con quattro gare rimanenti. LaproverĂ invece a far bene dopo la doppietta di Austin per candidarsi seriamente alla lotta per il Mondiale costruttori.

