Ilrestodelcarlino.it - La Samb riparte da Isernia. Torna Paolini, out Chiatante

(Di sabato 26 ottobre 2024) La trasferta dirappresenta per lail classico esame di maturità. La sconfitta con l’Avezzano ha fattore tutti con i piedi per terra. Dopo l’esaltazione di Castelfidardo, lo schiaffone rimediato dai marsicani ha spento le velleità di dominio sul campionato da parte di tutti. Orati sul pianeta terra i rossoblù devono riprendere la marcia. E’ in forte dubbio la presenza diche è alle prese con l’influenza e difficilmente riuscirà a recuperare per domani.to ad allenarsi con il gruppo e quindi sarà disponibile per la trasferta in terra molisana. Questa mattina classica seduta di rifinitura a Stella di Monsampolo e nel pomeriggio partenza per il ritiro di. In Molise Eusepi e compagni saranno seguiti da oltre 200 tifosi. La prevendita dei biglietti termina questa sera alle ore 19.