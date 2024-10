Inchiesta banche dati, tra i 60 indagati ci sono anche Del Vecchio Jr e Arpe. Melillo: «C’è un mercato gigantesco di informazioni riservate» (Di sabato 26 ottobre 2024) sono sessanta, da quanto si apprende, gli indagati dell’Inchiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Milano e della Dna (Direzione nazionale antimafia) sulle presunte migliaia di informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali. Ieri, venerdì 25 ottobre, l’indagine ha portato a sei misure cautelari, tra cui i domiciliari per l’ex «super poliziotto» Carmine Gallo, ma sarebbero sedici quelle che aveva richiesto la procura. Tra gli indagati, che rispondono di concorso negli accessi abusivi della presunta organizzazione – composta da hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell’ordine e con al centro pure intercettazioni abusive -, figurano anche Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, e il banchiere Matteo Arpe. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024)sessanta, da quanto si apprende, glidell’della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Milano e della Dna (Direzione nazionale antimafia) sulle presunte migliaia diprelevate dallestrategiche nazionali. Ieri, venerdì 25 ottobre, l’indagine ha portato a sei misure cautelari, tra cui i domiciliari per l’ex «super poliziotto» Carmine Gallo, ma sarebbero sedici quelle che aveva richiesto la procura. Tra gli, che rispondono di concorso negli accessi abusivi della presunta organizzazione – composta da hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell’ordine e con al centro pure intercettazioni abusive -, figuranoLeonardo Maria Del, figlio del fondatore di Luxottica, e il banchiere Matteo

