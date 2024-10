“Il mio ex violento ha il braccialetto elettronico ma spesso non funziona, non mi sento più sicura” (Di sabato 26 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Francesca: racconta la sua esperienza con il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, disposto alcuni mesi fa da un giudice dopo le sue denunce nei confronti del suo ex compagno. Fanpage.it - “Il mio ex violento ha il braccialetto elettronico ma spesso non funziona, non mi sento più sicura” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Francesca: racconta la sua esperienza con il divieto di avvicinamento e il, disposto alcuni mesi fa da un giudice dopo le sue denunce nei confronti del suo ex compagno.

