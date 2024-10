Gqitalia.it - I 23 film sugli esorcismi più riusciti e terrificanti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Idevono il loro successo ormai lungo mezzo secolo al capolavoro di William Friedkin L'esorcista, capostipite del genere nonché uno dei migliori horror di sempre. Interessato da sequel ederivativi, il cult ha ispirato pellicole su pellicole sul suo stesso argomento per decenni. Il risultato è che isued esorcisti abbondano (non sempre con esiti fortunati, va detto), tanto da rendere necessaria una scrematura. Ecco, dunque, la nostra selezione dei migliori, con storie di possessioni demoniache da rivedere per diverse ragioni. Esorcisti &: ida rivedere (in ordine cronologico) Chi sei? (1974) BEYOND THE DOOR, (aka CHI SEI?, aka THE DEVIL WITHIN HER), Juliet Mills, 1974 Chi sei? (1974) Courtesy Everett CollectionLa pellicola diretta da Ovidio G.